Deutsches Textilmuseum Krefeld Museumsbesucher reisen um den halben Erdball für eine Ausstellung

„Fiber Art“ ist ein seit vielen Jahren laufendes Kooperationsprojekt, bei dem zeitgenössische Textilkunst aus Europa und aus Asien präsentiert wird. Das Textilmuseum in Krefeld ist seit Beginn dabei. Diese fünfte Auflage war zuvor in mehreren Häusern in Belgien, Dänemark und Finnland zu sehen. Krefeld war die letzte Station. 37 Künstler haben ihre Arbeiten gezeigt und damit ein großes Spektrum präsentiert - von unterschiedlichen Materialien und Techniken. Und das fasziniert das Publikum Fiber Art IV hatte im Vor-Corona-Sommer 2019 in drei Monaten 4053 Besucher in das Museum am Andreasmarkt gelockt.