Ausstellung im Klärwerk Uerdingen M-Team malt die Krefelder Stadtgeschichte

Marion Schulz Staufenbiel sagt: „Uns wurde klar, dass wir um das Thema ,Krefeld und Seide’ nicht herumkommen würden, allerdings wollten wir die Stadtgeschichte vielschichtiger angehen. So wählten wir für uns als Unterthema: Krefeld in Bewegung. In einem Brainstorming kristallisierten sich schnell mehrere Aspekte heraus: Sport, Entwicklung der Seidenproduktion und speziell der Krawattenindustrie, damit eng verbunden die Wellpappenindustrie, politische Aspekte wie der Uerdinger Rheinblick, die Surfwelle, Et Bröckske, das ,Eiermannhaus’, Street Art und natürlich der Ausstellungsort, das Uerdinger Klärwerk.“ Und die Ausstellung sollte „auch die Verbindung zwischen dem Klärwerk (Wasser), der Seidenproduktion: Haus der Seidenkultur und der letzten noch produktiven Krawattenfabrik Krefelds, der Firma Ascot sowie der Wellpappenfabrik Peters“ zeigen - in Einzelwerken, aber auch in Collagen.