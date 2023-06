Krefelder Stadtjubiläum Für 650 Cent in den 24-Stunden-Leserausch

Literaturbegeisterte, prominente und bisher unbekannte, haben sich für die von Mediothek, Niederrheinischem Literaturhaus und Theater konzipierte Mammutveranstaltung beworben und treten mit ihren Lieblingsbüchern an. Los geht es am Samstag, 15 Uhr, und dann non stop bis Sonntag, 15 Uhr.