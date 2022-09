Neu bei den Niederrheinischen Sinfonikern : Große Chance für jungen Cellisten

Open-Air-Probe mit Cello: Leonard Rees empfindet sich als Glückspilz. Er schaffte, was heutzutage schwierig ist - er bekam einen Platz im Sinfonieorchester. Foto: bauch, jana (jaba)

Dem noch nicht einmal 25-jährigen Leonard Rees - Absolvent der Orchesterakademie des „Jungen Theaters“ - bietet sich die Möglichkeit, bei den Niederrheinischen Sinfonikern auch weiterhin Orchestererfahrungen zu sammeln.

Leonard Rees strahlt: „Ich bin so dankbar, dass ich als Schwangerschaftsvertretung für eine Kollegin weiterhin im Orchester spielen darf, zumal hier das Miteinander vorbildlich ist und wir bereits als Akademisten wie vollwertige Mitglieder behandelt wurden“. Der junge Musiker hatte 2021 das anspruchsvolle Vorspiel (unter anderem ein Cellokonzert von Joseph Haydn und schwierige Orchesterstellen) gegen zahlreiche Mitbewerber gewonnen und war den Dirigenten und vor allem den Musikerinnen und Musikern der Niederrheinischen Sinfoniker gleich als besonders eifrig, immer bestens vorbereitet, stets freundlich und lernbegierig aufgefallen. Als dann eine Cellistin ihre Schwangerschafts-Auszeit begann, waren alle Verantwortlichen sich einig, dass „Leo“ der Richtige für die Vertretung sei. So verließ der Ausgewählte schneller als gedacht seinen Akademisten-Status und ist nun – mit Zeitvertrag – vollwertiges Mitglied des Orchesters.

„Es ist heutzutage so schwer, eine feste Stelle zu ergattern. Wenn man einen solchen Einstieg bekommt, ist das ein besonderes Glück“, erklärt der Cellist, der unverkrampfte Zielstrebigkeit und Natürlichkeit ausstrahlt. Seine Mentorin, die Vorspielerin der Cellogruppe Silke Frantz, ist voll des Lobes über ihren Schützling: „Mit einem jungen Menschen zu arbeiten, der so sehr für die Musik brennt, macht große Freude.“

info Stationen einer noch jungen Karriere Leonard Rees wurde geboren 1997 in Osnabrück Schulzeit und musikalische Ausbildung in Georgsmarienhütte. Nach dem Abitur: 2015-2020 Bachelor-Studium an der Musikhochschule Köln bei Professor Maria Kliegel. Seit 2020 Master-Studium in Köln, bei Professor Thomas Carroll. Karriere Seit Frühjahr 2021 Akademist des Jungen Theaters. Seit Mai 2022 Mitglied der Niederrheinischen Sinfoniker.

Geboren wurde Rees am 15. November 1997 in Osnabrück, aufgewachsen ist er im nahe gelegenen Georgsmarienhütte, einer mittelgroßen Stadt mit einem reichen kulturellen Angebot. Leo hat drei ältere und zwei jüngere Schwestern. Alle haben - gefördert von ihren kunstsinnigen Eltern - ein Instrument erlernt, die jüngste Schwester studiert in Frankfurt ebenfalls Cello.

Dieses Instrument faszinierte den einzigen männlichen Spross der Familie bereits im Alter von fünf Jahren – neben der Schule hatte er immer qualifizierten Instrumentalunterricht. Nach dem Abitur 2015 stand dann die Aufnahmeprüfung an der Kölner Musikhochschule an, und Rees wurde in die Klasse der auch als konzertierende Künstlerin renommierten Maria Kliegel aufgenommen. Der Endspurt vor dem Bachelor-Abschluss wurde von Corona durchkreuzt, und die Professorin, die auf Grund ihres fortgeschrittenen Alters nur noch als Lehrbeauftragte arbeitete, aber unbedingt alle ihre Schüler zum Abschluss bringen wollte, bot mit großem Einsatz über Monate Online-Unterricht an.

2020 machte der Cellist seine Aufnahmeprüfung zum Masterstudium und wechselte zu dem englischen Professor Thomas Carroll, der vormals am Royal College of Music in London lehrte. „Auf die völlig andere Art zu unterrichten konnte ich mich zum Glück problemlos einstellen“, berichtet der Musiker.