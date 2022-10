Auftakt in der Mediothek : Die 21. Krefelder Krimitage starten mit einem Thriller

Auftakt in der Mediothek

Krefeld Sie lesen in der Mediothek und in der Kirche, im Restaurant und im Jazzkeller. Acht Schreibende der Spannungszunft kommen zum kleinen Festival. Alle Termine.

(ped) Wenn es um Krimi geht, ist sie Krefelds Gastgeberin Nummer 1: Ina Coelen-Simeonides organisiert in diesem Jahr zum 21. Mal die Krefelder Krimitage. Vom 7. Oktober bis 25. November wollen acht Autorinnen und Autoren die Stadt zum Festspielort diverser Verbrechen machen - wie immer stehen die Lesebühnen auch an ungewöhnlichen Orten, wo es fürs Publikum mitunter sogar lukullische Programme gibt. Das trägt Coelens Handschrift. Die Krefelderin ist nicht nur Verfasserin und Herausgeberin von Kriminalliteratur. Sie hat auch Kochbücher geschrieben, zuletzt ein griechisches. Als Mitglied der Krimi-Autorenvereinigung Syndikat liegen ihr die herbstlichen Krimitage am Herzen.