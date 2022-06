Ausstellung in Krefeld : In der GKK blicken Künstler nach vorn

In der GKK blicken Künstler nach vorn

Ausstellung in Krefeld

Krefeld 28 Mitglieder der Künstlergemeinschaft haben sich für die Sommerausstellung den Blick nach vorn vorgenommen. Unterschiedliche Positionen sind zu entdecken – und viele Verbindungen.

Mientje begegnen wir erst im letzten Raum, ganz oben im Kunstspektrum-Haus der Gemeinschaft Krefelder Künstler (GKK): Die junge Frau steht wie eine Romanheldin von Jane Austen in einer weiten Graslandschaft. Den Blick hat sie gedankenversunken in eine vage Ferne gerichtet. Sie ist wie aus der Zeit gefallen. Die Zeitlosigkeit ihres Diptychons „Mientje“ unterstützt Andrea Zmrzlak durch ihre Technik. Zwei 80 mal 120 Zentimeter große Fotografien hat sie mit Harz bearbeitet und auf Holz gezogen. Es wirkt, als habe die Kamera mit Ölfarben gemalt.

Mientjes Blick geht nach vorn – das erklärt der Titel der Ausstellung: Unter der Überschrift „Blick nach vorn“ stellen 28 Mitglieder der GKK bis zum 24. Juli gemeinsam im Kunstspektrum an der St.-Anton-Straße aus. „Nach der schwierigen Zeit der Pandemie war uns der Blick nach vorn wichtig“, sagt die GKK-Vorsitzende Christiane Behr.

Das Motto war die einzige Vorgabe für die Kreativen, die Ausführungen entstanden ohne Absprachen. Die meisten Arbeiten sind neu oder während der Pandemie entstanden, aber es gibt auch Exponate, die schon in früheren Ausstellungen zu sehen waren. Dennoch verbinden sich ganz unterschiedliche Positionen zu einem harmonischen Vielklang mit mehreren roten Fäden, die sich von Raum zu Raum spannen lassen.

Das ist auch das Spannende bei einer Entdeckungsreise durch das Haus: von einem mit Wachs und Zeichenstift bearbeiteten Smartphone-Selbstporträt (Brigitte Cauquil) bis zum Blick durch eine Riesenbrille auf computerbearbeitete Szenen des GKK-Hauss (Ursula Baaken), von der Zeichnung, die jede Position beim Aufblicken vom Papier zum Betrachter einfängt (Anna von Borstel) bis zum „Blickwinkel“, den Rita Wilmesmeier fast skulptural auf Leinwand gebracht hat. Je nach Position entdeckt man in den Farbstrukturen ein Gesicht mit Augen, die einen bannen. Neonrote Farben vermitteln den Eindruck eines Leuchtens.

Leuchten lässt auch Christiane Behr ihr Wandobjekt „What I See“. Sie kommt von der Textilkunst und ein stoffliches Fließen scheint auch ihr Lichtobjekt zu haben. Mit vielen Wachsschichten, in die sie Epoxidharz, Farbpigmente und Klebestreifen eingebettet hat, ist ein Kasten entstanden, der mittels LED in unterschiedlichen Farben strahlen kann. „Mir ist es wichtig, dass ich alles, was bei meinen Arbeiten übrig bleibt, wieder einsetze. Das spart Geld und ist nachhaltig“, sagt sie. Selbst Pigmente, die sie von Arbeiten abschabt, setzt sie anderswo ein.