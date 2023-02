Junges Theater Krefeld Sänger Sjoerd Knol wechselt zum „Tanz der Vampire“

Sjoerd Knol wurde 1997 im niederländischen Baarn geboren. Von 2015 bis 2018 war er Mitglied im Ensemble des MBO Musicaltheaters in Zwolle. 2022 absolvierte er seinen Bachelor an der Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Während des Studiums trat er dort in mehreren Produktionen auf, er wirkte unter anderem mit in „Anyone can whistle“ von Stephan Sondheim unter der Regie von Koen van Dijk.