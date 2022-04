Demnächst im Krefelder Theater : Sinfoniker spielen die Hits der Leinwandhelden

Sein Name ist Bond, James Bond: Daniel Craig in „No Time To Die“. Die Kult-Songs der Agentenfilme erklingen im Theater. Foto: dpa/Nicola Dove

Krefeld Den Sound von James Bond, den Glamour von Marilyn Monroe und einen roten Teppich gibt es am 23. April im Theater. Auch die Besucher können sich in Kinostars verwandeln.

(RP) Unter dem Motto „Helden der Leinwand“ bringen die Niederrheinischen Sinfoniker am Samstag, 23. April, ab 19 Uhr auf der Großen Bühne des Theaters Krefeld wieder ein Stück Hollywood an den Niederrhein. Nach dem gelungenen Start im Februar 2019 mussten alle Kinofans coronabedingt nun drei Jahre warten, bis die Klappe zum zweiten großen Filmmusikkonzert der Niederrheinischen Sinfoniker fallen kann. Wie bei der Erstauflage soll es ein ganz besonderer Abend im Theater werden.

Das Publikum soll sich fühlen, wie bei einer Filmpremiere in Hollywood. So verwandelt sich das Foyer mit rotem Teppich, Filmplakaten und einer Cocktaillounge in einen glamourösen Filmpalast. „Entsprechend darf die Garderobe der Gäste gerne etwas festlicher ausfallen“, wünscht man sich im Theater. Und wer einmal in die Rolle seiner Lieblingsfilmfigur schlüpfen möchte, findet hier das richtige Parkett für seinen großen Auftritt: von James Bond über Marilyn Monroe bis hin zu Elben oder Jedirittern.