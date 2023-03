Shao-Chin Lü als Gastdirigent in Krefeld Schlagzeugaufstand im Konzert der Niederrheinischen Sinfoniker

Es ist gut nachzuvollziehen, dass ein aus Taiwan stammender Dirigent bei seinen Gastspielen mittels einer taiwanesischen Komposition auf die problematische politische Situation in seiner Heimat aufmerksam machen möchte. So hielt es auch Shao-Chin Lü bei seinem ersten Besuch am Niederrhein als Gastdirigent im Sinfoniekonzert. Der dritte Satz der 1996 von Gordon Shi-Wen Chin komponierten Sinfonie „Taiwan“ - betitelt mit „Upsurge“ („Aufbruch“ oder „Aufstand“) - demonstrierte mit umfangreichem instrumentalem Aufwand (vor allem einer riesigen Schlagzeugbatterie) in knapp zehn Minuten sowohl den ständigen Kampf gegen Vereinnahmung als auch den Optimismus dieses tapferen Volkes.