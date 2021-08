Konzert in St. Cyriakus : Ein Schweizer macht mächtig Tempo beim Orgelsommer

Der Orgelsommer startete an der Metzler-Orgel in St. Cyriakus Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Jean-Christophe Geiser eröffnete die Konzertreihe mit ausgefallenen Klangkombinationen. Der Titulaororganist aus Lausanne hatte sich gut auf die Metzler-Orgel vorbereitet und bot manche Überraschung.

Ein Schweizer Orgelvirtuose – Jean-Christophe Geiser – Titularorganist der Kathedrale von Lausanne und Professor für Orgel an der dortigen Musikhochschule – war der Solist beim ersten Konzert des „Krefelder Orgelsommers 2021“. Da er an der imposanten, 1999 von der Schweizer Firma Metzler erbauten Orgel in St. Cyriakus Hüls spielte, bezeichnete Kantor Heinz-Peter Kortmann in seiner Begrüßung die erfreulich gut besuchte musikalische Stunde als „fest in Schweizer Hand“.