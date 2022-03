Konzert in Krefeld : Gregorianisches Gebet für den Frieden

Krefeld Die Schola Gregoriana singt für die Menschen in der Ukraine. Ein Orgelwerk ist erschreckend aktuell: Der Lette Aivars Kalejs komponierte „Via dolorosa“ für die Opfer der sowjetischen Okkupation.

Das Entsetzen über all das Leid und die Verbrechen gegenüber einem ganzen Volk, der tausendfache Tod und die Vernichtung aller Hoffnungen seiner Kinder machen sprachlos: „Singen kann man da eigentlich nicht mehr. Was uns aber bleibt, ist das gesungene Wort des gregorianischen Chorals in seinen dramatischsten und flehenden Gesängen und Akklamationen“, sagt Professor Karlheinz Schüffler. „Ad te clamamus“ - „Zu dir rufen wir“ - hat er als Überschrift gewählt für eine gregorianische Vesper, ein greogorianisches Friedesngebet für die Ukraine, das am Sonntag, 27. März, um 19 Uhr in der Luherkirche beginnt.