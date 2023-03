Fastenkonzert in Krefeld Schönhausen-Chor singt wiederentdecktes Werk

Die sieben letzten Worte Christi am Kreuz waren sein bekanntestes Werk: Auch nach dem Tod 1924 wurden „Les Sept Paroles du Christ“ gerne und oft aufgeführt. „Fast 100 Mal stand es bis zum Jahre 1965 an jedem Karfreitag in der Pariser Kirche La Madeleine auf dem Programm“, sagt Norbert Herting vom Vorstand des Schönhausen Chores. Danach geriet das Werk in Vergessenheit. Erst in diesem Jahrhundert hat man sich wieder daran erinnert. Grund genug für den Krefelder Chor Dubois‘ Werk aufzuführen: Das Konzert beginnt am Sonntag, 12. März, um 18 Uhr in der Friedenskirche, Luisenplatz 1.