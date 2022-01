Lesung in Krefeld : Krimi am Bökelberg um eine Leiche und eine Coladose

Krefeld Sascha Gutzeit kommt mit seinem Roman „Der Mann, der keine Büchse warf“ zur Lesung nach Krefeld. Es geht nicht nur um den legendären 7:1-Sieg der Borussia über Inter Mailand und den Unbekannten, der den Traum mit einer Dose zum Platzen brachte.

Die Spannung ist wie bei einem hochklassigen Thriller an diesem 20. Oktober 1971. Auf dem Bökelberg tritt die Borussia im Europapokal der Landesmeister gegen Inter Mailand an. Netzer, Vogts, Heynckes, Kleff und Co. sind in Bestorm. Sie besiegen die Favoriten aus Italien mit 7:1. Doch das Spiel wird annulliert, weil ein Unbekannter eine Coladose aufs Spielfeld geworfen hat, die den Italiener Roberto Boninsegna traf.