Wiedersehen mit Krefeld : Felicitas Breest singt im Dschungelgarten

Krefeld Krefeld hat sie nicht vergessen, die Karten waren begehrt. Hier kennt man Felicitas Breest noch als Mitglied des Schauspielensembles, nun stellt sie sich im Künstlerhaus am Stadtwald als Sängerin vor.

Felicitas Breest hat was übrig für die ganz großen Gefühle. Das hat sie bereits als Schauspielerin bewiesen, als sie am Theater Krefeld und Mönchengladbach dramatische Rollen wie die Desdemona in „Othello“ spielte. Aber in Stücken wie „Hagel auf Zamfara“ oder „Lenz“ fiel sie nicht nur durch ihre intensive Darstellung auf, sondern auch durch ihre ausdrucksstarke Stimme. Die Rocky Horror war sehr nach ihrem Geschmack. „Ich will zur Oper“, hat sie schon damals gewusst - und das Ensemble des Gemeinschaftstheaters auch aus diesem Grund 2012 verlassen. Sie wollte singen. Denn nirgends sind kochen die Emotionenhöher als in der Oper.