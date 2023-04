40 Jahre Förderverein Was Freunde dem Museum schenken

Es gibt zahlreiche Zeichnungen von Sigmar Polke - in einem schönen Raum mit vielen Bildern von seinem Freund Gerhard Richter, auch dessen berühmtes Porträt „Betty“ - das ja eigentlich keines ist, weil die Frau in einer anmutigen Bewegung das Gesicht wegdreht und nur den Hinterkopf zeigt. Manches ist einfach schön. Anderes hat kunstgeschichtlichen Hochrang. Wie das „Lieblingswerk“ von Magdalena Broska aus dem Vorstand. Es ist Imi Knöbels „Hartfaserbild“, das kein Bild ist, sondern Baumarktmaterial auf Holz in unscheinbarem Braun. „Knöbel war in der Beuys-Klasse an der Düsseldorfer Kunstakademie, wo die Ideen des erweiterten Kunstbegriffs entwickelt wurden. Diese Arbeit stellt den traditionellen Bildbegriff in Frage. Deshalb gehört sie in die Sammlung“, sagt Broska