Riesenchance für Giovanni Conti Stardirigent Riccardo Muti lädt Krefelder Kapellmeister ein

Der Brief aus Italien war sicherlich das Highlight in einem erfolgreichen Jahr für Giovanni Conti. Der italienische Dirigent ist seit dem Sommer Kapellmeister am Theater Krefeld und Mönchengladbach. Die Arbeit mit Generalmusikdirektor Mihkel Kütson, den Niederrheinischen Sinfonikern und dem Musiktheaterensemble begeistert den 26- Jährigen (wir berichteten). Aber eine Einladung von Stardirigent Riccardo Muti zu einem Gastengagement in seiner Heimat - das glänzt im Jahresrückblick dann doch ein wenig heller: Conti hat beim international bekannten Festival „Herbst Trilogie“ am historischen Teatro Alighieri in Ravenna Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Le Nozze di Figaro“ dirigiert.