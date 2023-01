„Anatomie Titus“ im Theater Krefeld Zynische Zerlegung einer Tragödie

Als „Trümmerliterat“, der im Steinbruch der Poesie werkelt, so sah sich Heiner Müller (1929 – 1995) gern selbst. Fündig wurde der in der DDR aufgewachsene, von der Stasi als „IM Heiner“ geführte Schriftsteller unter anderem bei William Shakespeare („Macbeth“, „Hamletmaschine“). Seine Obsession für katastrophische Handlungsmuster kristallisiert sich vor allem in seinem 1985 in Bochum uraufgeführten Splatter-Stück um Macht, Gewalt, Geilheit und Brutalität, für Müller die Haupttriebfedern menschlicher Natur. „Anatomie Titus Fall of Rome“ fußt auf Shakespeares früher Tragödie „Titus Andronicus“.