Puppentheater in Krefeld Blaues Haus eröffnet Spielzeit mit Shakespeare

Dabei spielt Rosalind – wie in Shakespeares Vorlage – einen Mann, der vorgibt, eine Frau zu sein, die einen Mann spielt. „Weil man das alles nicht wirklich erklären kann, muss man das Stück einfach gesehen haben“, finden die Organisatoren und laden zum Theaterbesuch am Freitag, 15. September, und Samstag, 16. September, jeweils ab 20 Uhr ein. Die Zuschauer könnten dann auch erfahren, was in dieser Inszenierung eigentlich die Beatles mit dem Ganzen zu tun haben.