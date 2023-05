Kooperationsprojekt für Krefeld Tanztheater kommt ins eigene Wohnzimmer

„Wir wollen alte Muster, in denen wir arbeiten, aufbrechen“ erklärt Andreas Simon, Tänzer, Choreograf und Initiator des Kooperationsprojekts „Towards“, an dem. Werkhaus und Kulturbüro der Stadt Krefeld mit der Kompanie Emanuele Soavi incompany beteiligt sind. Der Fokus liegt auf der Verzahnung von Bildungsarbeit und zeitgenössischem Tanz. Mit „Towards“ gehen die Kulturmacher auf die Menschen zu. „Es ist eine Art work in progess. Ein sehr offenes Format, das für uns als Kulturbüro ganz neu ist“, sagt Dorothee Monderkamp, stellvertretende Leiterin des Kulturbüros. Die Kölner Kompanie Emanuele Soavi incompany ist bekannt dafür, dass sie gerne an ungewöhnlichen Orten arbeitet, unterstreicht Achim Conrad, Produktionsleiter der Kompanie. Soavi möchte nach Corona den zeitgenössischen Tanz wieder aufleben lassen: „Was können wir nach Corona nicht mehr machen, was ist neu und was bewegt uns?“ fragt er und betont, wie wichtig es sei, auf die Straße, zu den Menschen zu gehen und neue Räume für den zeitgenössischen Tanz zu finden.