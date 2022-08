"Kulturelle Bildung schafft Zukunft" : Projekt soll Kinder für Kultur begeistern

Krefeld „Kulturelle Bildung schafft Zukunft“ – so heißt der neue Service der Stadt Krefeld speziell für die Grundschulen. Lehrende sollen bei gemeinsamen Treffen mehr darüber lernen, wie sie den Kindern kulturelle Einrichtungen näher bringen können – und diese auch mit ihnen besuchen.

Weg von der Spielekonsole und hinein in das kulturelle Angebot Krefelds: Museen, Theater – und auch Zoo. Gabriele König, Kulturbeauftragte der Stadt Krefeld und Leiterin des Kulturbüros der Stadt Krefeld, möchte mit dem neuen Projekt junge Menschen für die Krefelder Kultureinrichtungen begeistern. „Kulturelle Bildung ist ein Reichtum in der persönlichen Biographie und sie soll auch schon Kinder ermutigen, sich ohne Angst mit fremden Dingen zu beschäftigen,“ sagt sie. Das Projekt mit dem Namen „Kulturelle Bildung schafft Zukunft“ wendet sich an Grundschulkinder, also an diejenigen, die die erste bis vierte Klasse besuchen, um eine herkunftsunabhängige Bildung zu fördern – bevor die Kinder in weiterführende Schulen kommen und viele aus Familien mit Migrationshintergrund kaum mehr direkt an das breite Spektrum Kultur herangeführt werden, heißt es.