Zukunftsstück im Theater Krefeld: "(R)evolution" Die Zukunft wird düster - darüber kann man auch lachen

Der Arzt Stefan Frank (David Kösters) rät dem Paar mit dem Kinderwunsch, sich bei der genetischen Ausstattung seines Sprösslings nicht mit dem „Basispaket“ zu begnügen. „Sie müssen verstehen, dass Ihr Kind in einer Welt aufwachsen wird, die fundamental anders ist als die, in der Sie aufgewachsen sind. Ich rede hier von extrem heißen Sommern, Dürren, Wassermangel, Fluten, Missernten, Luftverschmutzung“, heißt es da. In einer solchen Lebenswirklichkeit müsse das Kind besser mit dem „Survivor-Paket“ ausgerüstet sein, um länger als 50 Jahre zu leben. Doch den immensen Preis für diese Referenz-Ausstattung können René und Lana nicht zahlen. Da weist der KI-Roboter (David Kösters) einen infamen Rettungsweg auf: lebenslange Verpflichtung auf ein universitäres Programm, das auch Menschenversuche einschließt.

Ein weiteres düsteres Stück Zukunft lotet ein Gespräch des homosexuellen Paares Dr. Frank und „Ricky“ Martin (Nicolas Schwarzbürger) mit Alecto aus. Der Arzt ist mit den von seinem Partner bevorzugten virtuellen Cybersex-Treffen nicht mehr zufrieden, er will „Natur“. Doch Ricky drängt es längst zu einer eskapistischen Traumvision der endgültigen Art: „Ich fühle mich falsch mit meinem Körper, ich will ihn loswerden. Vollständig. Ich will Daten werden.“ Klar, dass das Premierenpublikum über diese völlig neuartige Variante einer Trans-Werdung in der digitalen Cloud lachen muss. Gelacht wird tatsächlich oft in diesen 85 Spielminuten, das war dem Regisseur Christoph Roos erkennbar wichtig. Dazu tragen auch die frischen, quicklebendigen, gern in rasantem Schnellsprech präsentierten Dialoge bei. Alle fünf Darstellenden, darunter Eva Spott als erste Alecto des Abends, leisten in ihren Rollen hoch Anerkennenswertes, ja Großartiges. Besonders das ausdrucksreiche Spiel des 25-jährigen Newcomers im Ensemble, Nicolas Schwarzbürger, in der simulierten Verhörszene mit Eva Spott als Tatjana verdient größten Respekt!