Premiere im Theater Krefeld : Neue Spielzeit eröffnet mit Familienkrieg

Das Stück „Alles weitere kennen Sie aus dem Kino“ soll planmäßig zehnmal aufgeführt werden – bis in den Januar 2023 hinein. Vor der Premiere erzählen Schauspieldirektor Christoph Roos und die Dramaturgin Verena Meis, was die Besucher erwartet. Foto: Christina Schulte

Krefeld Ein Bruder ist an der Macht, der andere will sie ergreifen: Mit „Alles weitere kennen Sie aus dem Kino“ zeigt das Theater Krefeld eine moderne Version des Stückes von Martin Crimp. Zum Ensemble gehört auch ein Kriegsflüchtling.

Der neue Schauspieldirektor des Krefelder Theaters, Christoph Roos, und die neue Dramaturgin Verena Meis sind direkt aus der technischen Probe ins obere Foyer gekommen, um „Alles weitere kennen Sie aus dem Kino“ vorzustellen. Mit diesem Theaterstück des Briten Martin Crimp wird am Samstag, 3. September, die neue Spielzeit eröffnet. Es ist ein junges Stück mit einem alten Stoff: Crimp hat das Stück für das Hamburger Schauspielhaus geschrieben, wo es 2013 zur Uraufführung kam und dann gleich bei der Kritikerumfrage von „Theater heute“ zum besten fremdsprachigen Stück der Spielzeit 2013/14 gekürt wurde.

„Alles weitere kennen Sie aus dem Kino“, so berichtet der gut gestimmte Christoph Roos, basiere auf dem Stück „Die Phönizierinnen“ von Euripides und „holt den Stoff sehr nah an die Gegenwart.“ Die Themen aus dem klassischen griechischen Stück kommen nacheinander auch bei dem modernen vor: „Sie werden nur anders geführt“, sagt Roos. So sind wir nicht vor dem Palast in Theben, sondern in einem verfallenen Haus. In einem Monolog erzählt Iokaste die Vorgeschichte: Ihre beiden Söhne Polyneikes und Eteokles haben sich darauf geeinigt, die Stadt Theben im Jahresrhythmus abwechselnd zu regieren. Als Polyneikes nach einem Jahr sein Recht einfordert, tut er das vergeblich. Mit einem riesigen Heer – er hat inzwischen geheiratet und damit seine Verwandtschaft um 7000 Verbündete erweitert – belagert er die Stadt.

Info „Alles weitere kennen Sie aus dem Kino“ Premiere am Samstag, 3. September, 19.30 Uhr, im Theater Krefeld, Große Bühne. Karten für die Premiere sind noch erhältlich. Geplant sind insgesamt zehn Vorstellungen bis Januar.

In dieser modernen Version des Stückes belagert Polyneikes das Haus mit der ursprünglichen Familie. Darin befinden sich sein Bruder Eteokles, seine Schwester Antigone, seine Mutter Iokaste, deren Bruder Kreon, der geblendete Ödipus (Sohn und Ehemann der Iokaste zugleich und Vater der verfeindeten Söhne), der blinde Seher Teiresias und dessen Tochter, die Erzieherin.

Die gesamte Familie fürchtet, dass ein Krieg ausbrechen könnte. Das macht Crimps moderne Fassung und auch Roos’ Inszenierung aus: „Das Politische und das Familiäre greifen ineinander.“ Bei beiden Bereichen geht es um Macht und in der Familie auch noch um die Frage: „Wie weit trägt familiäre Liebe?“ Auf der politischen Ebene: „Gibt es diplomatische Wege, Frieden zu stiften, wenn einer die Macht hat und sie keinesfalls abgeben will? Ist Gewalt das einzige Mittel?“

Hier schreiben Regisseur und Dramaturgin den Frauen im Stück eine besondere Rolle zu: „Die weiblichen Figuren haben Handlungsspielraum“, sagt Verena Meis. Und dann sind da ja auch noch die Mädchen, die Phönizierinnen, die wie ein antiker Chor agieren und die Verwerfungen überhaupt aufdecken. Im Original ist es ein Dutzend junger Frauen aus der Fremde, hier in Krefeld verkörpern vier Schauspielerinnen diesen wichtigen weiblichen Part.

Die Bühne von Peter Scior zeigt ein zerfallenes Haus: „Das ist wie eine untergegangene Zivilisation“, sagt Roos, „es ist im Sand versunken und die Mädchen holen die Geschichte hervor.“ Mit enorm großen Puppenköpfen brächten sie die Geschichte zum Laufen, erklärt Roos und verweist darauf, dass eine von ihnen Kateryna Nazemtseva ist. Eine junge Mutter, Schauspielerin, aus der Ukraine geflüchtet – sie weiß, wie der Krieg und die Machtkämpfe das Leben verändern.

Mit dem Aspekt des Ausgrabens spielt das Ensemble auch im Plakatentwurf: Darauf ist ein Schafschädel abgebildet, den Leute mit kreativen Ideen als Ausdruck oder im Netz umgestalten können. Die Plakataktion auf allen Social-Media-Kanälen des Theaters hat gerade begonnen.

Die Musik zum Stück hat Markus Maria Jansen geschrieben: Im Team um Roos sind lauter Kreative, die schon häufiger zusammengearbeitet haben. Der Titel des Stücks ist ihnen weiterhin ein Rätsel. Aber: „Unter anderem geht es darum, die Eigenständigkeit der Theaterform zu zeigen“, erzählen sie. Was hinter der Fassade geschieht, wird in Monologen berichtet oder liegt in der Fantasie des Zuschauers – und wird eben nicht wie in einem Film auszelebriert.