Premiere am Theater Krefeld : Ballett tanzt sich Corona von der Seele

In „Respect Bro“ (Choreografie: Takashi Kondo) kämpfen Francesco Rovea (links) und Radoslaw Rusiecki um Macht und Anerkennung. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Fünf Uraufführungen an einem Abend: Die erste Ballettpremiere der Spielzeit war ein Paukenschlag.Verträumt und virtuos, politisch und persönlich wie selten zuvor ist „Alles neu“. Das Publikum applaudierte minutenlang.

Von Petra Diederichs

Irgendwann an diesem Abend packt es dich. Entweder mitten im Herzen wie bei Vivaldis Frühling mit den traumschönen Sequenzen der Choreografie von Yoko Takahashi. Oder direkt in der Magengrube, wenn Takashi Kondo inspiriert vom Fall George Floyd und der Black Lives Matter-Bewegung Fragen von Macht, Aggression und Respekt auf die Tanzbühne wirft. Vielleicht auch schon am Anfang bei den unwiderstehlich dynamischen Befreiungsversuchen aus einer nicht greifbaren Zwangslage, wie sie Marco A. Carlucci mit Stilmitteln seiner süditalienischen Heimat zeigt. Spästestens aber wenn Robert North die Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles „Technische Schwierigkeiten“ meistern lässt - Sprünge, Pirouetten und Hochtempo-Schritte in meisterhafter Synchronität.

„Alles neu“ ist der Titel der ersten Ballettpremiere der Spielzeit auf der Krefelder Bühne. Und das Ensemble hat sich sichtbar die ganze Last der schweren vergangenen Monate von der Seele und aus den Körpern getanzt. Es ist ein sinnlicher, kraftvoller Abend mit Nachhall.

info Tänzerinnen und Tänzer des Abends „Alles neu“: Vier Choreografien, ein Klavierintermezzo Dauer ca. 70 Minuten, keine Pause Es tanzen Yoko Takahashi, Eleonora Viliani, Flávia Harada, Teresa Levrini, Amelia Seth, Duncan Anderson, Takashi Kondo, Giuseppe Lazzara, Stefano Vangelista, Francesco Rovea, Radoslaw Rusiecki, Peter Allen und Illya Gorobets. Kartentelefon 02151 805125

Ja, Corona hat die Produktion geprägt. „Wenn immer nur ganz wenige Tänzer gleichzeitig trainieren können, kann man jeden einzeln viel stärker in den Blick nehmen“, hat Ballettchef Robert North im Vorfeld gesagt. Doch er hat nicht nur Körper- und Ausstrahlungskraft gefördert. „Alles neu“ gibt auch drei Ensemblemitgliedern die Chance, choreografisch zu arbeiten. Ihre getanzten Geschichten sind sehr persönlich und so unterschiedlich, wie sie die Zeit der Pandemie erleben. Ästhetisches Abarbeiten an der Krise.

In „Freedom“ führt Marco A. Carlucci das Publikum in seine süditalienische Heimat. Das Thema der heilenden Befreiung ist überregional. Foto: Matthias Stutte

Dass aus vier Teilen kein zerfasertes Konstrukt entsteht, liegt an Udo Hesses Gespür für Atmosphäre. Mit Tüchern, Vorhängen, Bildprojektionen und vor allem mit Licht erschafft er Stimmungsräume, die jedem Viertel eine besondere Gefühlsfarbe geben. Zum Beispiel das sanfte Rosarot der Kirschblüte, das Yoko Takahashis „Haru / Frühling“ umfängt. Zu den hellen Farben von Vivaldis „Frühling“ lädt sie auf eine Reise in ihre Heimat ein. Apart, zart und sinnlich setzt sie traditionell-japanische Tupfer in eine beschwingte Choreografie, für die Hesse Kimono- und Samurai-artige Kostüme entworfen hat. Ein Stück wie eine schöne Melodie.

In Carluccis „Freedom“ ist der Rhythmus treibende Kraft. Er bindet Volkslieder aus Apulien ein, den Mythos der Spinne Taranta, deren Gift der Mensch sich nur durch schnellen Tanz erwehren kann. Eine Liedzeile, sagt er im Programmheft, habe ihn während einer Krankheit und im Lockdown umgetrieben: „Wenn du allein tanzt, kannst du dich nicht heilen.“ So sucht ein Quintett mit moderner Tanzsprache eigene Wege, die vom Licht gebahnt oder begrenzt werden, und findet in unterschiedlichen Paarungen zusammen.

Nur zwei Tänzer braucht Kondo in „Respect Bro“ für eine Gesellschaftsanalyse. Radoslaw Rusiecki - im hellen Anzug - und Francesco Rovea - in dunklem Streetwear - verkörpern den Guten und den Bösen, die aneinander geraten. Macht, Unterdrückung und Rohheit spielt sich vor einer Graffiti-Wand ab. Doch schnell vermischen sich die Rollen, fallen Grenzen, ist nicht mehr klar, wer auf welcher Seite steht. Das fügt sich so musikalisch auf Arvo Pärts „Fratres“ für Violine und Klavier, dass es Kammerspielqualität hat. Minutiös tarieren sie Momente von Feindseligkeit und Annäherung aus.

Robert North hat zu Musik von 2Cellos, die Klassik, Jazz und Michael Jackson verbinden, dem Ensemble Raum geboten, um zu zeigen, was alles machbar ist. Die rasanten Schrittfolgen, Drehungen und Sprüngen entfachen Energie und Lebensfreude, die der lang anhaltende Beifall fortsetzt. Der Applaus gilt dem gesamten Ensemble und André Perfenov, der mit seinen Klavier-Variationen über ein Thema von Paganini die fünfte Uraufführung des Abends beisteuerte - ein virtuoser Sturm über die Tasten, der das Publikum atemlos in die zweite Hälfte des coronabedingt pausenlosen Abends katapultiert. Ein Abend voller Höhepunkte.