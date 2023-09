Premiere im Kreschtheater Woyzeck – ein getriebener Soldat

Aber es geht bei diesem einfachen Soldaten Woyzeck (Lukas Metzinger) auch mehr um sein Getriebensein in den Umständen, um die Armut, um gesellschaftlichen Stand, um den Mangel an Freiheit. Woyzeck steht auf der untersten Stufe, das uneheliche Kind mit Marie ist eine Schande. Aber er will sie doch versorgen und nimmt verschiedene Aufgaben an.