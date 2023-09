Neue Produktion im Kresch Krefeld Dieser „Woyzeck“ soll schockieren

Isolde Wabra will Woyzeck zeigen, „der seinen Kampf gegen die inneren Dämonen längst verloren hat. Er wird zum Mörder an seiner geliebten Marie und landet in der forensischen Psychiatrie.“ Das Kreschteam hat zur Vorbereitung auf das Stück eine solche Einrichtung in Viersen besucht, um ein Gespür für die Atmosphäre zu bekommen. „Unser Leitmotiv war: Wir verurteilen die Tat, nicht den Täter“, sagt Isolde Wabra. „Uns hat interessiert, welcher Mensch hinter dem Abgrund des Woyzeck steckt.“