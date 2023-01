Winterausstellung in der Pförtnerloge Jonas Habrich macht Kunst aus abgefragten Wörtern

Den Satz hatte er irgendwo aufgeschnappt oder gelesen, und er schwirrte durch seine Gedanken: It’s the darkest period of the year - es ist die dunkelste Periode des Jahres. Jonas Habrich, der ein Ohr und als Künstler auch einen Blick für Sprache hat, besonders für den Rhythmus der Wörter und wie man ihn visualisiert, wusste: Mit diesem Satz muss er was machen. Die Winterausstellung in der Pförtnerloge war geradezu ideal. Bis zum 15. Februar ist der Raum im Entree des Heeder-Geländes an der Virchowstraße mit Wörtern gefüllt, Ausstellungstitel: „It’s the darkest period of the year“.