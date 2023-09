Premiere im Theater Krefeld „Die Nachtwandlerin“ - Oper endet mit einem Coup

Am Ende steht Amina mit gepacktem Koffer auf der Bühne. Sie will weg. Es ist ein Schritt der Befreiung - raus aus der Enge des Dorfes, weg von einer Gemeinschaft, zu der sie nicht mehr gehört. Und vor allem bloß weg von dem Mann, den sie einen Tag zuvor noch aus vollem Herzen geliebt hat. Denn diese Liebe ist zerstört, zerschellt an einem Vertrauensbruch, den nicht sie zu verantworten hat durch einen vermeintlichen Seitensprung, sondern er, Elvino, weil er ihr nicht geglaubt hat.