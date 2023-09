Umjubelte Premiere in Krefeld Bei „Margarethe“ flippen alle aus

Am Ende ist da dieses Kind im weißen Kleid, das in aller Unschuld Hinkelkästchen hüpft. Und der alte Mann, der sich die Eisentreppe hoch schleppt, völlig gebrochen. Der Chor singt „Christ ist erstanden“ - und das Publikum bekommt Gänsehaut. Es ist eine großartige Schlussszene, die Regisseur Anthony Pilavachi ans Ende der Oper „Margarethe“ gesetzt hat. Denn diese Margarethe, die zu Beginn ebenso unschuldig wie das Mädchen im weißen Kleid über die Bühne geradelt ist, hat Momente zuvor mit Würde ihr Los angenommen und ist erhobenen Hauptes in den Nebel geschritten - wo das Schafott auf sie wartete.