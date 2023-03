Zwei Tage Programm Offene Ateliers in der alten Brotfabrik Im Brahm

Die Treppenhäuser in der ehemaligen Brotfabrik ImBrahm erzählen seit einigen Tagen ihre Geschichte. Historische Fotos, aus der Zeit, als hier noch gebacken wurde, sollen den Weg der Gäste säumen, die die Kreativen, die dort ihre Ateliers haben, am Wochenende erwarten. Am Samstag, 1., und Sonntag, 2. April, öffnen sich an der Ritterstraße die Türen zu ihren Werkstätten Kunsträumen.