Niederrheinisches Literaturhaus Krefeld Island lesend und kulinarisch entdecken

Wer gutes Essen mit guter Literatur verbinden möchte, sollte schnell sein. Noch bis zum Sonntag, 5. Februar, kann sich anmelden, wer beim Auftakt „Eat and Read“ des Niederrheinischen Literaturhauses dabei sein will. Leiter Thomas Hoeps sagt, es geht um die Kombination von Literatur und Kulinarik aus anderen Ländern. Bei der ersten Veranstaltung am Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr, geht es um Island. „Dazu haben wir ein Duo eingeladen, das wie kaum wer sonst die Poesie der Insel aus Feuer und Eis für Leser erschlossen hat: Wolfgang Schiffer und Jón Thor Gíslason“, sagt Hoeps. Im Haus an der Gutenbergstraße werden landestypische Speisen und Getränke angeboten. Die Platzzahl für die Premiere ist auf 20 Personen begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an literaturhaus@krefeld.de ist bis Sonntag, 5. Februar, mit Angabe der Essensauswahl (siehe www.nlh-krefeld.de) erforderlich. Die Kosten betragen 20 Euro.