Neue Netzwerke : Literaturhaus gewinnt überregional an Bedeutung

Thomas Hoeps und Volontärin Marlene Jäger haben für den Herbst viel vor. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Mit dem Netzwerk „Literatur Rheinland“ und als Mitglied des Literaturrats NRW stellt das NLH sich neu auf. Das spiegelt sich auch im Programm.

Von Eva Maria Knoche

Das Niederrheinische Literaturhaus (NHL) weitet seinen Wirkungsraum aus. Es hat das Netzwerk „Literatur Rheinland“ mitgegründet und ist nun auch Mitglied des Literaturrates NRW. „Die Aufnahme ist uns sehr wichtig, um dort sichtbar zu sein“, betont NHL-Leiter Thomas Hoeps. „Ich finde es großartig, dass das Niederrheinische Literaturhaus unter der neuen Leitung und mit dem neuen Team zu neuen Ufern aufbricht und über Krefeld hinaus wirken wird“, sagt die Kulturbeauftragte Gabriele König.

Von Oktober bis Dezember bietet das NLH die Schreibwerkstatt „Satzgefüge“ für 15- bis 25-Jährige an. Die Gruppe trifft sich jeden dritten Samstag im Monat für drei Stunden. Volontärin Marlene Jäger leitet das Projekt und hat es aufgebaut. „Die Teilnehmer schicken mir vorab ihre Texte, bis zu fünf Seiten besprechen wir dann und machen eine Schreibübung dazu“, erzählt sie. Hoeps betont: „Junge Leute, die anfangen oder schon fortgeschritten schreiben, brauchen Support.“

Am Donnerstag, 6. Oktober,beginnt die Lesereihe „Westwerk“, gefördert vom Literaturfonds. Die in Krefeld geborene Elke Schmitter liest um 19.30 Uhr in der Fabrik Heeder aus ihrem neuen Roman „Inneres Wetter“ und spricht auch über ihre Arbeit als Lyrikerin, Übersetzerin und Herausgeberin.

Am Dienstag, 11. Oktober, 16 Uhr zeigt das NLH das Kindermusical „Kuno Knallfrosch rockt Europa“ in der Fabrik Heeder. Kuno leidet unter Fernweh und reist deshalb mit seinen Freundinnen durch Europa. Der Krefelder Grafiker Horst Klein hat das gleichnamige Kinderbuch gestaltet, Christian Ehring leiht Kuno seine Stimme.

Die erste Impulskonferenz desNHL findet am Freitag, 14., und Samstag, 15. Oktober, statt. Die Fachtagung trägt den Titel „places to be/places to create“ und thematisiert das Schreiben und die literarische Szeneentwicklung abseits der Metropolen. In interaktiven Werkstätten diskutieren die Teilnehmer zum Beispiel die Frage, welche Verantwortung die Gesellschaft für die Literatur übernehmen muss. „Die Impulskonferenz ist ein Experiment“, betont Hoeps. Am Freitagabend findet eine Lesung und ein Gespräch mit Literaturpreisträger Markus Orth, Autorin Viktoria Lösche und Hebbel-Preisträgerin Berit Glanz statt. Die Tagung ist eine Kooperation mit dem Institut „Moderne im Rheinland“ an der Heinrich-Heine-Universität.

Fantasy-Bestsellerautor Bernhard Hennen hat für seine Heimatstadt Krefeld kurze Geschichten geschrieben und als Hörstück aufgenommen. Die sind ab Donnerstag, 27. Oktober bei einem Audiorundgang in der Uerdinger Altstadt hören. Zum Auftakt ist Hennen vor Ort und berichtet in einem anschließenden Gespräch über sein Projekt.

Anlässlich der 21. Krefelder Krimitage haben Jutta Profijt, Angela Eßer und Peter Godazgar zum Thema „Schaurige Orte am Niederrhein“ spannende Kurzkrimis veröffentlicht, aus denen sie lesen. Die gebürtige Krefelderin Eßer lässt ihre Geschichte „Die Frau ohne Namen“ im Stadtbad der 1930er Jahre spielen. Profijt führt den Leser in ihrer Story „Ruud und Jule in Rees“ in die Reeser Kasematten. Godazgar lässt seinen Kurzkrimi in einem Gerderather Waldgebiet spielen. Eßer und Profijt sind Trägerinnen des Glauser-Preises, des wichtigsten deutschen Krimipreises. Godazgar ist dreimal für den Preis nominiert gewesen.