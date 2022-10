Sinfoniekonzert mit Tan Dun und Bruckner : Kütson und die Schamanen

Krefeld Ein ungewöhnliches Hörerlebnis erwartet das Publikum beim 2. Sinfoniekonzert. In Tan Duns „Fire Ritual“ wird der Dirigent zum Schamanen. Eine hochkarätige Solistin spielt das Violin-Solo. Warum danach nur noch Bruckner passt.

Die Niederrheinischen Sinfoniker werden den Abend mit dem Violinkonzert „Fire Ritual“ von Tan Dun eröffnen, das der Komponist als „A musical Ritual for the Victims of the War“ beschrieben hat. Das musikalische Ritual für die Kriegsopfer verbindet die Tradition alter chinesischer Hofmusik mit ritueller, spiritueller Musik. Generalmusikdirektor Mihkel Kütson und sein Orchester werden auch Laute sprechen und summen. „Es wird sehr spannend“, sagt Kütson.

Tan Dun teilt das Orchester in zwei Gruppen, die auf der Bühne und im Saal platziert sind, so wird das Publikum eingehüllt in die Klangwelt. „Es muss nicht mitmachen, aber es wird auch diese körperliche Erfahrung haben, die Vibration spüren“, sagt Kütson. „Tan Duns große Stärke ist es, Musik so lebendig zu schreiben, dass sie einen packt. Alles ist selbsterklärend. Das ist bei zeitgenössischer Musik nicht immer der Fall.“ Wer an Filmmusik denkt, liegt nicht falsch. Der Komponist - in China geboren und inzwischen in New York beheimatet - hat für seine Musik zu „Tigers an Dragons“ (2000) einen Grammy und einen Oscar bekommen. Die Themen aus „Fire Ritual“ - grausame Kriege, unschuldige Menschen, Mantras der himmlischen Vögel und Ewigkeit - werden entsprechend tonmalerisch umgesetzt.