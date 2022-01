Neujahrskonzert in Krefeld : Alles Tango - sogar der Wiener Walzer

Krefeld Das Programm der Niederrheinischen Sinfoniker hob sich wieder mal wohltuend ab vom gängigen Neujahrskonzert-Repertoire. Sogar beim Donauwellen-Walzer von Johann Strauß gab es eine nie gehörte Überraschung. Das Publikum tobte.

Die Musikerinnen und Musiker des Orchesters, die mit den ihnen eher ungewohnten Klängen und Rhythmen in keiner Weise fremdelten, sich im Gegenteil voller Enthusiasmus in die mal verträumte, dann wieder mitreißende Musik stürzten, leisteten Beachtliches. Mit nie erlahmender Flexibilität und vorbildlicher Akkuratesse folgten sie der ungemein animierenden Zeichengebung ihres Chefs.

Studien in Oslo und in Havanna/Kuba

Sverre Indris Joner, 1963 in Oslo geboren – wohnhaft in Bergen.

Ein wirkungsvoller Gegensatz dazu war Sverre Indris Joner, ein 1963 in Norwegen geborener Komponist, der in seinem äußerst schmissigen Opus „Retrolonga“ die tiefen Bläser, vor allem das Kontrafagott und die Tuba, mit (bestens gelungenen) Soli bedacht hat.

Bei Piazzolla lernte das beifallfreudige Publikum den Instrumentalsolisten des Konzertes kennen, den Komponisten und Bandoneon-Virtuosen Kaspar Uljas, wie der GMD aus Estland stammend. Der 31-Jährige, der in Tallinn und in Barcelona studierte, hat sich auf Bandoneon und Tango spezialisiert. Mit staunenswerter, dabei unauffälliger Beherrschung seines rund und angenehm weich klingenden Instrumentes und interpretatorischer Souveränität überzeugte er im Verein mit dem brillant am Flügel sekundierenden André Parfenov in Piazzollas „Adios nonino“.