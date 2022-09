Konzert in St. Josef : Jugendchor glänzt bei der Last Night des Orgelsommers

Großer Auftritt für die jungen Stimmen: Der neue Kinderchor sang gemeinsam mit dem Crescendo-Chor bei der Last Night in St. Josef. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Mit John Rutters „Mass of the Children“ endete das zehnte Festival. Das Publikum wippte und sang mit - und feierte auch den neuen jungen Chor in St.Josef.