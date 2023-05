Schauspielpremiere im Theater Krefelder Fassung des Romanklassikers Moby-Dick

Zu den berühmtesten ersten Sätzen der Weltliteratur gehört auch „Nennt mich Ismael“. So beginnt Herman Melvilles 1851 erschienener Roman „Moby-Dick“. Die schicksalhafte Fahrt des Walfangschiffes Pequod mit seinem Kapitän Ahab, der in blindem Hass Jagd auf den weißen Wal Moby Dick macht, kennen viele - nicht alle haben den mehr als 900-seitigen Wälzer gelesen. Regisseurin Maja Delinic und Dramaturgin Verena Meis haben aus dem Roman eine Bühnenfassung gemacht. Am Samstag, 6. Mai, hat „Moby-Dick“ Premiere auf der großen Bühne.