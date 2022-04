Gemeinschaft Krefelder Künstler : „Bilder-Dialog“ zwischen zwei Krefelder Malern

Krefeld Neu in der Artothek auszuleihen: Hansjörg Krehl malt ein Bild - John Waszek antwortet darauf mit seinem eigenen Bild. Es ist ein ganz besonderer Künstlerdialog.

Krehl und Waszek haben sich zum „Bildgespräch“ getroffen, dessen Ergebnis man im Vierer-Pack, aber durchaus auch einzeln, in der Artothek ausleihen kann: Die vier Werke sind in wechselseitiger Kommunikation zwischen den Künstlern entstanden.

Beide Künstler sind bereits seit vielen Jahren mit ihren Arbeiten in der Kunstausleihe Artothek vertreten. Sie kennen einander gut, deshalb funktioniert das „Rede und Antwort“-Spiel mit bildnerischen Mitteln. Manchmal setzen sie Sprache ein, auf die der Dialogpartner regiert. „Manchmal sind es auch Wortfetzen, die wir sehen“, so Krehl.

Sein Bild startet den Dialog; „Bild vom 24. Februar 2022“ oder: „Die Vertreibung aus dem Paradies“, heißt es. Er sagt: „Am 23. Februar begann ich mit der ersten Arbeit für das „Doppelspiel“. Es sollte, nach dem absehbaren Ende der Coronamaßnahmen ein lebensbejahendes, in hellen Farben gehaltenes, leichtes Bild werden. Dass ich in großen Teilen einen blau-gelben Grund anlegte, war zu diesem Zeitpunkt reiner Zufall.“ Die Wirklichkiet änderte an diesem Tag alles: Über Nacht war aus Blau-Gelb eine Flagge geworden. Und dann die schrecklichen Bilder des Angriffskriegs. „Es war mir plötzlich unmöglich, diese Bilder und die bei mir aufkeimende Wut, auch über meine eigene Ohnmacht, nicht in das gerade entstehende Werk einfließen zu lassen. Ich war mit jeder Zelle von den Ereignissen gefangen und wusste: Ab jetzt wird vieles, auch für mich, anders sein.“