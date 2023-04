Lesung im Museum Krefeld Café K+ bewährt sich als Kulisse für Romanautoren

In „In blaukalter Tiefe“ von Kristina Hauff segeln zwei Paare mit ihrem Skipper in den schwedischen Schären. Der Name des Schiffs verrät schon eine Menge: „Querelle“ bedeutet Streit oder Klage. Hauff zog die Zuhörer im ausverkauften K+ in ihren Roman hinein und endete mitten im Sturm ihrer fünf Segler. Treffsichere Dramaturgie – man merkt, dass die gebürtige Krefelderin auch am Theater gearbeitet hat. Sie beschreibt ihr Buch als „Psycho-Kammerspiel von Leuten, die einander auf der Segeljacht nicht ausweichen können.“ In der Enge auf dem Boot sind sie umgeben vom weiten Meer – mit diesem Gegensatz schafft Hauff eine spannende, beklemmende Atmosphäre. Den ästhetischen Raum setzte Thomas Hoeps vom Niederrheinischen Literaturhaus in Bezug zur derzeitigen Ausstellung der Kunstmuseen „Produktive Räume“.