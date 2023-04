Kunstmuseen Krefeld Museum des Jahres feiert seinen Titel

Das Knallen der Sektkorken ist kaum verhallt, da werden in den Kunstmuseen die nächsten Flaschen geöffnet. Am Gründonnerstag wird der KunstImpuls gefeiert - der erste nach der Ernennung der Häuser zum Museum des Jahres. Entsprechend gut ist die Stimmung. Und entsprechend lang darf der Abend werden. Nach dem Programm in den Häusern Esters und Lange wird von 21 bis 23 Uhr im Café K+ im Kaiser-Wilhelm-Museum die Kunstparty „Art Scene Krefeld“ fortgesetzt.