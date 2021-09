Festkonzert in Krefeld : Operngala mit Belcanto und den schönsten Melodien

Festkonzert in Krefeld

Der Dirigent Yorgos Ziavras leitet in seinem neuen Amt als 1. Kapellmeister den Abend. Foto: Matthias Stutte/Stutte, Matthias (stut)

Krefeld Der Vorverkauf für das Festkonzert am 18. Dezember im Krefelder Theater startet heute. Schöner Gesang ist eine Stilform des 16. Jahrhunderts. Heute ist sie nötiger denn je.

(ped) Endlich Belcanto. Die Operngala im Theater soll in diesem Winter stattfinden. Heute startet der Vorverkauf für den 18. Dezember in Krefeld und den 19. Dezember in Mönchengladbach.