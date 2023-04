Hingucker in der Uerdinger Kirche Ein Kunstwerk für die Apsis von St. Peter

Das Leuchten kommt aus dem Inneren. Und zwar nicht aus dem warmen Gold, sondern aus dem Blau. Wer die Kirche St. Peter in der Uerdinger Fußgängerzone betritt, denkt an Yves Klein. Es ist natürlich ein Trug, denn jeder Schritt weiter ins Kirchenschiff zeigt: Hier ist nichts monochrom. Hier ist eine Bewegung, die den Blick in die Tiefe saugt. Wie Himmel. Wie Meer. „Manchmal ist Blau so tief wie das Meer und so weit wie der Himmel“ hat Monika Nelles die Installation genannt, die sie speziell für den Altarbereich der Pfarrkirche geschaffen hat.