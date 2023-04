Miriam Vlaming in der Villa Goecke Metallica-Song inspiriert Malerin

Gleich im Eingang hängt das Bild „Where the horses live“ mit runden, geschwungenen Körpern, mit Gelb, Hellbraun und ein bißchen Blau – die Malerin Miriam Vlaming stellt zum zweiten Mal in der Villa Goecke aus. Der Eyecatcher steht in Malweise, Farbigkeit und Bezeichnung für all das, was die neuen Arbeiten der Künstlerin ausmacht. Sie fasst ihre Auffassung mit einem Song der Rockband Metallica zusammen: „Nothing else matters“ und sagt: „Es geht mir um Leichtigkeit, um Bewegung und auch um Leuchtkraft.“