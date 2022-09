Demnächst in der Fabrik Heeder : Bei Move lernen Laien die Körpersprache

Krefeld Vor der Auffführung „Epic Dermis“ mit der Compagnie Mauga Morales gibt es eine Physical Instruction. Das Publikum wird zu Bewegungen angeleitet, um das Thema des Stücks selbst zu erleben.

(RP) Der Tanz ist eine facettenreiche, aber auch flüchtige Kunstform. Solisten oder Compagnien thematisieren auf der Bühne teils persönliche, teils gesellschaftliche Aspekte. Diese emotionale und inhaltliche Vielfalt des tänzerischen Ausdrucks erleben Zuschauer beim Festival „Move!“ des Kulturbüros in der Fabrik Heeder in Krefeld. Die Cooperativa Maura Morales zeigt am Freitag, 30. September, um 20 Uhr bei den Tanztagen ihre neue Produktion „Epic Dermis“. Im Anschluss an die Aufführung gibt es ein Nachgespräch mit der Compagnie.