Verleihung der Krefelder Krähe Richling wettert gegen die Kultur des Beleidigtseins

Krefeld · Es war ein Abend mit vielen Lachtränen. Die Krähen übergaben den Kabarett-Ehrenpreis in einem rasanten Programm an Mathias Richling. Der war in Top-Form und schoss nicht nur auf „die Ampel“.

30.04.2023, 15:00 Uhr

Laudator Jochen Butz, Renatae Ettl (Tochter des Bildhauers Georg Ettl), Mathias Richling, Krähen-Vorsitzender Peter Gronsfeld (v.l.) bei der Verleihung der Krähe im Theater. Foto: samla

Von Petra Diederichs

Der Mann ist ein Phänomen. Mit aufwendiger Maske verwandelt sich Mathias Richling in das Personal der Zeitgeschichte und entlarvt gnadenlos deren Schwachstellen. So kennt man ihn als „Mann der 1000 Gesichter“ aus dem Fernsehen. Dass der Stuttgarter auch mit „kleinem Besteck“ sein Metier beherrscht, bewies er jetzt im fast voll besetzten Theater. Es war sein Abend: Der 69-Jährige wurde mit dem Ehrenpreis des Krefelder Kabaretts „Die Krähen“ ausgezeichnet.