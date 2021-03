Theater lädt zum Live-Stream : Die Pest kommt am Karfreitag

Kobie van Rensburg inszeniert The Plague Foto: Theater KR/MG

Krefeld Pest, Cholera, die spanische Grippe, Ebola – in der Geschichte gab es immer wieder große Seuchen, die Menschen in Extremsituationen gebracht haben. Daniel Defoe beschreibt in „Die Pest zu London“ (1722) den Verlauf einer Epidemie, die London 50 Jahre früher heimgesucht hatte.

Im Jahr 2021 hat Kobie van Rensburg daraus einen Opernfilm gemacht – mit Musik von Henry Purcell. Es geht um menschliche Isolation, Depression und Tod. Dabei sei die Handlung gespickt mit schwarzem Humor und Situationskomik, sagt er. Der Stream ist ab Karfreitag, 2. April, 19.30 Uhr, über

www.theater-kr-mg.de/plague zu sehen.

(RP)