Aktion in Krefeld : Kunst-Impuls bringt Farbe rund ums Museum

Designerin Sandra Wenk gestaltet ihr Schaufenster in „Pink“ Foto: Sandra Wenk/S.W.

Krefeld Der lange Donnerstag im Kaiser-Wilhelm-Museum färbt ab. Zum Thema Farbe in Kunst und Design passen sich jetzt auch Schaufenster an.

(ped) Der Kunst-Impuls zieht Kreise. Am Donnerstag, 3. März, steht das Programm im Kaiser-Wilhelm-Museum im Zeichen der „Farbe“. Dabei geht es nicht nur im Haus um Colours in Kunst und Design. Auch hinter dem Museum macht sich Farbe als Statement breit. Designerin Sandra Wenk hat passend zum Museums-Event und als Gegenpol zur düsteren Stimmung dieser Tage ihre Schaufenster gestaltet, in Grün und in Pink. Im KWM geht es zwischen 17 und 21 Uhr um die vielen Dimensionen von Farbe. Sie wird erlebbar als musikalischer Klang in der Audio-Performance „elektrobunt“ des Dortmunder Künstlers und Musikers Achim Zepezauer und praktisch in Workshops des Krefelder Designers Marius Chwalek.

„Farbe geht jeden an, dafür muss man kein Design- oder Kunstexperte sein. Das macht die Sache ja gerade so spannend und im Kaiser-Wilhelm-Museum können wir das gemeinsam erleben“, sagt Museumsleiterin Katia Baudin. In die Führungen an diesem Abend dürfen und sollen sich die Besucher einmischen. Es geht zu berühmten Kunstwerken von Monet oder Heinrich Nauen, Designobjekten von Peter Ghyczy oder Lichtkunstwerken von Albert Hien.