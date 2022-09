Kunst-Impuls Krefeld : Modenschau mit Stil im Kaiser-Wilhelm-Museum

Krefeld Beim Kunstimpuls am 6. Oktober geht es um die zeitgenössiche Künstlerin Sharon Bool und den Jugendstil-Grafiker Otto Eckmann. Dazu passt ein ungewöhnlicher Catwalk.

(ped) Das allererste Logo des Kaiser-Wlhelm-Museums hat vor rund 120 Jahren Otto Eckmann designt. Sharon Bool ist eine zeitgenössische Künstlerin aus Kanada. Die Arbeiten der beiden treffen sich in einer Ausstellung in der Reihe „Sammlungssatellit“ - und stehen im Mittelpunkt beim Kunst-Impuls am Donnerstag, 6. Oktober. Dann heißt es im Kaiser-Wilhelm-Museum von 17 bis 21 Uhr „Just in Style. Shannon Bool trifft Otto Eckmann“.