Vier große Ausstellungen in 2023 in Vorbereitung Was der Kunstverein plant

Der Krefelder Kunstverein präsentiert in seinem Jahresprogramm 2023 vier große Themen, die in den kommenden Monaten im Buschhüterhaus am Westwall zu sehen sein werden. Hier ein Überblick: Mit einer Einzelausstellung zu Siegfried Cremer (1929-2015) blickt das Haus derzeit auf 40 Jahre Kunst und Kunstgeschichte zugleich: „Aufgehende Saat. Siegfried Cremer. Werke aus vier Jahrzehnten“ heißt die Ausstellung. Die Präsentation hat ihre Wurzeln in der avantgardistischen Kunst im Kaiser-Wilhelm-Museum der 1950-er und 1960-er Jahre. Cremer arbeitete als Restaurator unter dem damaligen Museumsleiter Paul Wember und war dicht dran an den spannenden neuen Entwicklungen der Zeit. Die Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 12. März.