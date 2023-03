Ausstellung im Kunstverein Krefeld Die neue Lust am Pressen

Die Geschichte beginnt in einem Abstellraum des Fachbereichs Design an der Hochschule Niederrhein. Professor Jochen Stücke entdeckte dort eine ausgemusterte Radierpresse. Er war sofort begeistert von dem Monument einer alten Zeit. Die Presse aus dem 19. Jahrhundert wurde gereinigt und in einem Büroraum aufgestellt. So wurde im Laufe von 20 Jahren die Druckgrafik aufgebaut, heute verfügt die Hochschule über eine bestens ausgestattete Werkstatt für alle traditionellen Druckverfahren. „Schon früh entstand die Krefelder Grafik Edition“, berichtet Stücke. Ein großes Konvolut von Druckgrafiken ist inzwischen archiviert. Im Krefelder Kunstverein ist ab Freitag ein Querschnitt aus den Jahren 2008 bis 2023 zu sehen.