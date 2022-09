Ausstellung in der Fabrik Heeder : Kunst-Spione lauern in der Pförtnerloge

Achtung: Diese lustigen Gesellen in der Pförtnerloge könnten Spitzel sein, die mithören, mitgucken und alle Daten sammeln. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Friederike Huft hat die Kehrseite der Digitalisierung in ihrer Installation „AUA, Alexa!“ dargestellt. Hier spitzeln Alltagsgegenstände die Privatsphäre aus. Die Ausstellung in der Fabrik Heeder will Bewusstsein schaffen und macht vor allem Spaß.