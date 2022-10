Andrea Zittel und Sonia Delaunay in Krefeld : Fünf Dinge, die Leben zur Kunst machen

Andrea Zittel mit ihrem Wohn-Bett. Gemütlich und einladend wirkt die Koje aus Holz und Samt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Sonia Delaunay und Andrea Zittel sind die wichtigsten Künstlerinnen ihrer Generation, die Kunst, Design und Alltag verbinden. Eine Doppelausstellung in den Kunstmuseen Krefeld zeigt, wie sie zu Marken wurden und warum vier Quadratmeter zum Leben reichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Das hätte fürs Leben im Lockdown gereicht. Im Salon von Haus Esters steht ein Bett, das mit Klappboxen umgeben ist, die sich je nach Bedarf öffnen lassen. Eine wird zum Tisch - groß genug für Laptop-Arbeit im Homeoffice oder eine kleine Mahlzeit. Eine ist ausgestattet für die Morgentoilette. Andere haben Schubladen oder Fächer. Alles Notwendige ist in Griffweite. Viel mehr braucht der Mensch nicht, und schon ist sein Alltag Kunst.

Andrea Zittel hat das Mobiliar für Leben auf kleinstem Raum entworfen - allerdings hat sie dabei weder an eine Pandemie noch explizit an die in Mode kommenden Tiny Houses gedacht. Sie konzipiert ihre „Comfort Units“ nach dem Minimalismus-Prinzip: Was braucht der Mensch zum Leben? Dabei schrumpft der Lebensraum mitunter auf vier Quadratmeter. In der Weite des großen Wohnzmmers der Bauhaus-Villa ist das auch eine Kunst-Aussage.

Ihr Wohnzimmer war zugleich Atelier und Boutique: Zeichnung von Sonia Delaunay. Die Fotografien zeigen die Künstlerin. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

info Eröffnung am Sonntag in den Mies-Villen Ausstellung HLHE Dialog: Absraktion Leben Andrea Zittel, Personal Patterns, Haus Esters, Wilhelmshofallee Sonia Delaunay, Maison Sonia, Haus Lange Eröffnung Sonntag, 23. Oktober, 11.30 Uhr Zu sehen bis 26. Februar 2023.

Zwei spannende Positionen, die sich mit den Schnittmengen von Kunst und täglichem Leben befassen, bringen die Krefelder Kunstmuseen in einer Dialog-Ausstellung zusammen, die am Sonntag, 23. Oktober, eröffnet wird. Die amerikanische Künstlerin Andrea Zittel (*1965) stellt ihre „Personal Patterns“ (Persönliche Muster) im Haus Esters aus. Das benachbarte Haus Lange wird zum „Maison Sonia“ - eine Art avangardistischer Pariser Salon mit Entwürfen, Lebensstücken, Teppichen, Kleidern und bisher nie gezeigten Exponaten von Sonia Delaunay (1885-1979), die schon vor dem Ersten Weltkrieg mit ihren auffallenden Kleidern und Ideen für Interieurs in den Pariser Salons für Furore sorgte.

Zwei Originalkleider, die Delaunay in den 1930ern entworfen hat. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Zwei Pionierinnen der Lebenskunst und des Stils - ganz unterschiedlich, die eine reduziert und klar, die andere mit großem Auftritt, und bisher nie in dieser Form gezeigt. Sie sind einzeln zu entdecken in vielen Facetten und eröffnen in der Wechselwirkung eine spannende Perspektive, die sich auch mit der Minimalismus-Idee des Bauhausarchitekten Mies van der Rohe deckt. Auf dem Grat zwischen Alltagsbedürfnis und ästhetischem Anspruch gehen beide über den äußeren Rahmen der Architektur hinaus und dringen tief ins Detail des Alltäglichen - mit Teppichen, Vorhangstoffen, Mode. In allem steckt die Frage nach dem modernen Menschenbild und dem Menschen in der modernen Zeit.

Beide belegen: Fünf Dinge reichen für ein komfortables, sogar spektakuläres Leben, mit dem der Mensch sich als Kunstwerk in Szene setzen könnte: Muster, Form, Funktion, Stil und der Mut, auf Extravaganz oder Beschränkung zu setzen.

Andrea Zittel hat auch schon das Gartenhaus Esters samt Außenbänken zum benutzbaren Kunstobjekt gemacht. Sie ist längst eine Marke als „AZ“ - zunächst in New York, wo sie ihren Showroom auf Enge eingerichtet hatte, Teppiche als Verwandlungkünstler einsetzte, die Formen von Ehebett mit Nachtkonsölchen augenzwinkernd, aber in strengen geometrischen Formen aufnahmen- Auf Bildern spielt sie mit Plänen für Vier-Quadratmeter-Wohnraum. Und sie zeigt eine Kollektion aus geometrischen Stoffstreifen genähter Kleidern. Zittel trägt jeden Tag das gleiche Outfit, alle sechs Monate ändert sie den Look. Im zweiten Halbjahr 2022 ist es ein schwarzer Rock mit schwarzem Pulli. Alles hat sie selbst kreiert, in mehrfacher Ausführung zum Wechseln. Die Schau folgt ihr in die Weite der kalifornischen Wüste, wo sie inzwischen lebt. In Joshua Tree baut sie - geometrisch - Ateliers, Werkstätten und Gästehäuser für Künstlerkollegen.